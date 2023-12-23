Кокорев: Была видна команда, сражались и хотели победить

Главный тренерпосле матча регулярного чемпионата КХЛ с(2:3 ОТ).

«Если взять в целом, то обоюдоострый хоккей сегодня был, две команды создавали моменты. У нас получалось больше, чем в предыдущих играх, но в овертайме ошибка частного характера, скажем так, привела к голу в наши ворота. А так, в принципе, была видна команда, сражались и, естественно, хотели победить. Отмечу нашего вратаря Максима Третьяка, который держал нас в игре», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи» на официальном сайте клуба.

После этого матча «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. «Сочи» — на 10-й позиции Запада с тем же количеством баллов.