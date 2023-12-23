«Барыс» — «Сочи»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Барыса» шайбы забросили Энтони Камара и Давид Скленичка.
У «Сочи» голы записали на свой счет Джереми Бракко и Кирилл Рассказов.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Барыс». Победный гол на счету Аркадия Шестакова.
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«Барыс» — «Сочи» 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
Голы: Бракко — 7 (Чебыкин), 00:42 — 0:1. Камара — 5 (Лабате), 03:53 — 1:1. Скленичка — 4 (Рымарев, Апальков), 25:03 — 2:1. Рассказов — 10 (Хафизов, Галенюк), 27:08 — 2:2. Шестаков — 8, 64:30 — 3:2Вратари: Шутов — ТретьякБроски: 37 (9+17+7+4) — 29 (10+10+7+2)Штраф: 10 — 2
После этого матча «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. «Сочи» — на 10-й позиции Запада с тем же количеством баллов.