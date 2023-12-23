20:30Ливерпуль — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Арсенал». Онлайн
  • 17:05
    • Официально: Осимхен продлил контракт с «Наполи»
  • 17:26
    • «Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 17:20
    • Источник: Пиоли может быть уволен с поста главного тренера «Милана»
  • 16:29
    • Гол Влаховича принес победу «Ювентусу»
  • 14:53
    • Шон Стрикленд получил приз за лучшее выступление года в UFC
    Все новости спорта

    «Барыс» в овертайме одолел «Сочи» в матче КХЛ

    «Барыс» — «Сочи»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Сочи
    «Барыс» одержал победу над «Сочи» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Барыса» шайбы забросили Энтони Камара и Давид Скленичка.

    У «Сочи» голы записали на свой счет Джереми Бракко и Кирилл Рассказов.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Барыс». Победный гол на счету Аркадия Шестакова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат КХЛ.
    «Барыс» — «Сочи» 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
    Голы: Бракко — 7 (Чебыкин), 00:42 — 0:1. Камара — 5 (Лабате), 03:53 — 1:1. Скленичка — 4 (Рымарев, Апальков), 25:03 — 2:1. Рассказов — 10 (Хафизов, Галенюк), 27:08 — 2:2. Шестаков — 8, 64:30 — 3:2Вратари: Шутов — ТретьякБроски: 37 (9+17+7+4) — 29 (10+10+7+2)Штраф: 10 — 2

    После этого матча «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. «Сочи» — на 10-й позиции Запада с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве лидеров АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Шпоры» завоюют три очка в домашней игре
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Атлетико» и «Севилья» смогут обменяться голами
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зиря — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие