Федоров: Играем волнами, но многое получается

Главный тренерподвел итоги матча против(2:6).

«К сожалению, наша команда в раздумьях. Я бы так это назвал, нашу игру. Играем волнами, но многое получается. К сожалению, на табло результат совершенно другой. Тем не менее, я считаю, мы растем вместе. У нас есть определенные проблемы, над которыми мы работаем. Я несомненно безраздельно верю в нашу группу ребят, но на данный момент понятно, что это займёт какое-то время, чтобы вернуться и играть на победу», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

СКА с 55 очками занимают четвертое место в Западной конференции. ЦСКА с 46 баллами идет шестым на «Западе».