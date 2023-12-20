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    Кудашов: Мне неинтересно смотреть хоккей на больших площадках

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о переходе КХЛ на «канадские» площадки.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Наверное, есть и плюсы, и минусы (от перехода на "канадские" площадки — прим.). Да, мы действительно уходим от больших площадок, на которых надо больше кататься и играть в пас. Зато хоккей стал быстрее, возросла зрелищность, больше бросков. Мне, например, сейчас неинтересно смотреть хоккей на больших площадках, как сейчас играют в Европе.

    Медленно? Просто по-другому. Да и почему медленно? Люди играют те же. Кажется по картинке, что медленно.

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    • Смотрю очень много хоккея. Приходится смотреть три свои команды: КХЛ, МХЛ и ВХЛ. Потом смотрю соперников, другие клубы ВХЛ. А еще НХЛ и другие лиги — все, что интересно», — приводит слова Кудашова «Спорт-Экспресс».

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