«Салават Юлаев» — «Барыс»: счет матча 5:4, обзор голов

Автор дубля Николай Кулемин Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе хозяев забрасывали Николай Кулемин (дубль), Павел Коледов, Никола Мелош, Егор Сучков.
За «Барыс» отличились Понтус Эберг, Энтони Камара, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
Голы: Оберг — 15 (Старченко), 8:15 — 0:1. Коледов — 4 (Хафизуллин, Сучков), 10:29 — 1:1. Камара — 6 (Лабейт), 11:46 — 1:2. Тимкин — 2 (Кулемин, Ефремов), 14:02 — 2:2. Мелош — 2 (бол., Шмелев, Шаров), 23:03 — 3:2. Сучков — 6 (Шмелев, Шаров), 26:42 — 4:2. Шестаков — 7 (Оберг, Ножье), 44:33 — 4:3. Рымарев — 3 (бол., Шестаков, Скленичка), 54:56 — 4:4. Кулемин — 7 (Хмелевский, Бирюков), 57:22 — 5:4Вратари: Ежов — Паскуале (58:40)Броски: 19 (9+8+2) — 32 (12+8+12)Штраф: 8 — 4
«Салават Юлаев» идет третьим на «Востоке» с 52 очками. «Барыс» замыкает таблицу конференции с 31 баллом.