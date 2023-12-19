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    «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Барысом»

    «Салават Юлаев» — «Барыс»: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Барыс
    Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду смог победить «Барыс» со счетом 5:4, дважды уступая по ходу встречи.

    Автор дубля Николай Кулемин
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    Автор дубля Николай Кулемин

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Николай Кулемин (дубль), Павел Коледов, Никола Мелош, Егор Сучков.

    За «Барыс» отличились Понтус Эберг, Энтони Камара, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
    Голы: Оберг — 15 (Старченко), 8:15 — 0:1. Коледов — 4 (Хафизуллин, Сучков), 10:29 — 1:1. Камара — 6 (Лабейт), 11:46 — 1:2. Тимкин — 2 (Кулемин, Ефремов), 14:02 — 2:2. Мелош — 2 (бол., Шмелев, Шаров), 23:03 — 3:2. Сучков — 6 (Шмелев, Шаров), 26:42 — 4:2. Шестаков — 7 (Оберг, Ножье), 44:33 — 4:3. Рымарев — 3 (бол., Шестаков, Скленичка), 54:56 — 4:4. Кулемин — 7 (Хмелевский, Бирюков), 57:22 — 5:4Вратари: Ежов — Паскуале (58:40)Броски: 19 (9+8+2) — 32 (12+8+12)Штраф: 8 — 4

    «Салават Юлаев» идет третьим на «Востоке» с 52 очками. «Барыс» замыкает таблицу конференции с 31 баллом.

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