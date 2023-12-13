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    «Питтсбург» выиграл у «Аризоны», Малкин сделал результативный пас

    «Питтсбург» — «Аризона»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил «Аризону» со счетом 4:2.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    У хозяев дублями отметились Джейк Гюнцель и Джефф Картер. У «Койотс» отличились Лоусон Крауз и Матиас Маччелли.

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевой пас. В активе 37-летнего россиянина 23 (10+13) очка в 27 матчах сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Аризона» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Гюнцель — 11 (бол., Кросби, Пуустинен), 1:12 — 1:0. Крауз — 12 (бол., Зукер, Вялимяки), 10:20 — 1:1. Маччелли — 6 (бол., Крауз, Бьюгстад), 15:24 — 1:2. Картер — 2 (мен., О`Коннор), 16:54 — 2:2. Картер — 3 (бол., Летанг, Рил. Смит), 44:23 — 3:2. Гюнцель — 12 (п.в., Малкин, Петтерссон), 58:37 — 4:2Вратари: Джерри — ИнгрэмШтраф: 12 — 10Броски: 44 (14+18+12) — 22 (7+10+5)

    «Питтсбург» с 27 очками идет 12-м в Восточной конференции.

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    «Аризона» (28) — на девятой строчке «Запада».

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