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    «Айлендерс» выиграли у «Торонто», Сорокин совершил 36 сейвов

    «Айлендерс» — «Торонто»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

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    «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме одолели «Торонто» со счетом 4:3.

    Илья Сорокин
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    Илья Сорокин

    У победителей шайбы забросили Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кайл Палмьери и Бо Хорват, забивший решающий гол.

    У гостей отличились Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Морган Райлли.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Марнер, Нюландер), 5:50 — 0:1. Нельсон — 11 (Палмиери, Добсон), 9:20 — 1:1. Сизикас — 4 (Клаттербак, Фэшинг), 18:33 — 2:1. Палмиери — 8 (Нельсон, Добсон), 21:10 — 3:1. Таварес — 8 (Тимминс, Маккейб), 27:43 — 3:2. Райлли — 4 (Таварес, Нюландер), 59:53 — 3:3. Хорват — 10 (Барзал, Добсон), 60:46 — 4:3Вратари: Сорокин — Самсонов (57:58 — 59:53)Штраф: 2 — 2Броски: 31 (14+12+4+1) — 39 (9+14+14+2)

    Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 бросков из 38.

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    «Айлендерс» и «Торонто» набрали по 33 очка и занимают пятое и шестое места на «Востоке» соответственно.

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