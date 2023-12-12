«Айлендерс» — «Торонто»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

Илья Сорокин Фото: globallookpress.com
У победителей шайбы забросили Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кайл Палмьери и Бо Хорват, забивший решающий гол.
У гостей отличились Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Морган Райлли.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Марнер, Нюландер), 5:50 — 0:1. Нельсон — 11 (Палмиери, Добсон), 9:20 — 1:1. Сизикас — 4 (Клаттербак, Фэшинг), 18:33 — 2:1. Палмиери — 8 (Нельсон, Добсон), 21:10 — 3:1. Таварес — 8 (Тимминс, Маккейб), 27:43 — 3:2. Райлли — 4 (Таварес, Нюландер), 59:53 — 3:3. Хорват — 10 (Барзал, Добсон), 60:46 — 4:3Вратари: Сорокин — Самсонов (57:58 — 59:53)Штраф: 2 — 2Броски: 31 (14+12+4+1) — 39 (9+14+14+2)
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 бросков из 38.
«Айлендерс» и «Торонто» набрали по 33 очка и занимают пятое и шестое места на «Востоке» соответственно.