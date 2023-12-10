«Торонто» — «Нэшвилл»: счет матча 4:0, обзор голов

Илья Самсонов Фото: globallookpress.com
Дубль записал в актив Остон Мэттьюс, еще по голу забили Давид Кампф и Ноа Грегор.
Голкипер Илья Самсонов совершил 18 сейвов и впервые сыграл на ноль.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нэшвилл» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Кампф — 3 (Тимминс), 34:15 — 1:0. Мэттьюс — 17 (Нюландер, Райлли), 37:57 — 2:0. Мэттьюс — 18 (бол., Нюландер, Таварес), 56:49 — 3:0. Грегор — 4 (мен., п.в., Ярнкрок), 58:29 — 4:0Вратари: Самсонов — Ланкинен (57:04 — 58:29)Штраф: 11 — 15Броски: 37 (9+13+15) — 18 (7+6+5)
«Торонто» с 32 очками находится на 4-й строчке в Восточной конференции.
«Нэшвилл» (28) — на восьмом месте Запада.