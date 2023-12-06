Мартемьянов назвал матч с «Адмиралом» триллером

Главный тренерподвел итог матча против(4:3 Б).

«Дерби есть дерби. Напряжённый матч, я бы даже назвал его триллером. Вели, проигрывали, сравняли, вытащили по буллитам. Спасибо Игорю Бобкову, он сегодня очень уверенно играл. Но и парни в обороне пластались. Содержанием игры я доволен, двумя периодами тоже: отрабатывали и в обороне, и в атаке. В атаке очень много создали моментов во втором периоде, но хладнокровия нашим парням не хватает. Как завершился матч, так завершился. Играли командой сегодня. Парням отдать должное, бились, как могли.

Я бы не сказал, что устали. Действительно, напряжение у матча серьезное и, любая ошибка судится. Ненужных удалений хватали, и когда был овертайм, немного недопонимание вышло, кто выходит из защитников, поэтому у соперника было численное преимущество. Но парни выстояли», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Адмирала».

После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. «Адмирал» — на 12-й позиции (30).