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    Мартемьянов назвал матч с «Адмиралом» триллером

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итог матча против «Адмирала» (4:3 Б).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Дерби есть дерби. Напряжённый матч, я бы даже назвал его триллером. Вели, проигрывали, сравняли, вытащили по буллитам. Спасибо Игорю Бобкову, он сегодня очень уверенно играл. Но и парни в обороне пластались. Содержанием игры я доволен, двумя периодами тоже: отрабатывали и в обороне, и в атаке. В атаке очень много создали моментов во втором периоде, но хладнокровия нашим парням не хватает. Как завершился матч, так завершился. Играли командой сегодня. Парням отдать должное, бились, как могли.

    Я бы не сказал, что устали. Действительно, напряжение у матча серьезное и, любая ошибка судится. Ненужных удалений хватали, и когда был овертайм, немного недопонимание вышло, кто выходит из защитников, поэтому у соперника было численное преимущество. Но парни выстояли», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Адмирала».

    После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. «Адмирал» — на 12-й позиции (30).

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