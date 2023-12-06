Быков о Ковальчуке: Такие спортсмены должны быть востребованы

Экс-тренер сборной Россиипрокомментировал возвращение

«Илья — опытный специалист в хоккее и, на мой взгляд, сможет передать свой богатый спортивный, победный опыт клубу вне зависимости от своей прямой деятельности, будь это на игровой площадке или в роли менеджера, одного из руководителей клуба.

Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодежь и привлекают болельщиков на стадионы! Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов! Я могу только приветствовать решение Ильи!» — сказал Быков «СЭ».

Напомним, что Ковальчук является воспитанником «Спартака». Последним клубом, за который выступал нападающий, был «Авангард». В сезон 2020/2021 Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского клуба.