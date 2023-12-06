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    Быков о Ковальчуке: Такие спортсмены должны быть востребованы

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    Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Илья — опытный специалист в хоккее и, на мой взгляд, сможет передать свой богатый спортивный, победный опыт клубу вне зависимости от своей прямой деятельности, будь это на игровой площадке или в роли менеджера, одного из руководителей клуба.

    Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодежь и привлекают болельщиков на стадионы! Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов! Я могу только приветствовать решение Ильи!» — сказал Быков «СЭ».

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    • Напомним, что Ковальчук является воспитанником «Спартака». Последним клубом, за который выступал нападающий, был «Авангард». В сезон 2020/2021 Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского клуба.

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