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    «Лос-Анджелес» добился волевой победы над «Колорадо»

    «Лос-Анджелес» — «Колорадо»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Лос-Анджелес Кингз Колорадо Эвеланш
    «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Колорадо» со счетом 4:1.

    Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев
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    Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев

    У хозяев дубль оформил Куинтон Байфилд, также отличились Тревор Мур и Дрю Даути.

    В составе гостей гол забил Джош Мэнсон. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 34 броска из 37.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Мэнсон — 1 (Рантанен, Маккиннон), 12:28 — 0:1. Байфилд — 5 (Андерсон, Кемпе), 29:03 — 1:1. Байфилд — 6 (Кемпе, Копитар), 53:26 — 2:1. Мур — 12 (Грундстрем), 54:22 — 3:1. Даути — 5 (п.в., Тэлбот), 58:53 — 4:1Вратари: Тэлбот — Георгиев (57:21 — 58:53)Штраф: 4 — 2Броски: 38 (6+9+23) — 21 (6+10+5)

    «Лос-Анджелес» набрал 31 очко и идет четвертым в таблице Западной конференции.

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    «Колорадо» (32) находится на 3-й позиции.

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