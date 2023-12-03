«Ак Барс» — «Нефтехимик»: счет матча 4:0, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Авторами дублей в этом противостоянии стали Артем Галимов и Райли Барбер.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Галимов — 3 (Барбер, Семенов), 10:20 — 1:0. Барбер — 11 (бол., Шипачев), 43:34 — 2:0. Галимов — 4 (Семенов, Барбер), 46:02 — 3:0. Барбер — 12 (бол., Радулов, Кагарлицкий), 57:22 — 4:0Вратари: Билялов — ДолгановШтраф: 4 — 8Броски: 28 (10+7+11) — 33 (9+12+12)
«Ак Барс» сейчас занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» идет десятым на «Востоке».