Леонтьев: Терпения, наверное, нам не хватило, чтобы довести матч до победы

Главный тренерпрокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:4 Б).

«Боевой матч, высокого накала. Отлично мы начали, повели в счёте, хорошо держали игру. Но в третьем периоде удаления, выбросы какие-то непонятные, и соперник продуктивно реализовал свои моменты. Терпения, наверное, нам не хватило, чтобы довести матч до победы. В овертайме молодцы, выстояли "три на четыре", а в буллитах у нас что-то как-то не получается. Вроде всё правильно делают ребята, но где-то шайба сходит… Много позитивных моментов по игре, но надо убирать эти удаления, и всё будет нормально», — цитирует Леонтьева «Чемпионат».

В таблице Восточной конференции «Авангард» располагается на втором месте, набрав 51 очко в 36 матчах. «Нефтехимик», проигравший четвертую игру подряд, занимает 10-е место, имея в активе 36 очков в 37 играх.