Разин: Нам надо было немного опуститься на землю

Главный тренеррассказал о гостевом поражении от(2:5).

«Во-первых, "Барыс" с победой! Сегодня был запредельный действительно настрой. Они сыграли очень дисциплинированно плюс вратарь в нужные моменты выручил. Были моменты, когда мы могли "зацепиться", но, к сожалению, этого не произошло. С другой стороны, я не то, что рад, но нам надо было немного опуститься на землю, потому что столько побед приедаются и очень сложно мотивировать ребята на такие игры. Ествественно они смотрят на турнирную таблицу и думают, что соперник сам отдаст игру. У нас впереди домашняя серия с хорошими соперниками. Поэтому нам нужно было это поражение.

Матч между "Барысом" и "Магниткой" всегда проходят в такой бескомпромиссной борьбе? Сейчас слабых соперников практически нет. Каждая команда выходит и отдаётся полностью. Те игры действительно были тяжёлыми. Очень многое решает не мастерство, а дисциплина. Сегодня у "Барыса" это было на высшем уровне, а у нас не совсем.

Как влились в команду Никита Михайлис и Валерий Орехов? Михайлиса я давно лицезрею, он мне очень симпатизирует как хоккеист, потому что он помимо того, что мастер, он не боится черновой работы, очень работоспособный, двужильный, можно сказать. У него открывается второе дыхание и он может доставить шайбу в чужую зону, когда уже вся "пятёрка" наелась. Он долго вливался в коллектив, надо было притереться и мы ему долго партнёров искали. Последние игры они много забивали. Хочется ему пожелать больше таких игр, как с "Трактором", где он рекорд повторил», — приводит слова Разина sports.kz.

Казахстанский клуб набрал 29 очков и идет 12-м в таблице Восточной конференции. «Металлург» (54) лидирует в таблице «Востока».

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с «Северсталью» 3 декабря, а «Магнитка» в этот же день примет СКА.