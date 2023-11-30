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    «Ак Барс» на своем льду победил «Автомобилист»

    «Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Казанский «Ак Барс» в напряженном матче победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

    Форвард хозяев Вадим Шипачев
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    Форвард хозяев Вадим Шипачев

    На 11-й минуте счет открыл опытный Вадим Шипачев с передачи Дмитрия Кагарлицкого.

    В конце первого периода преимущество хозяев удвоил Станислав Галиев, ему ассистировал Кирилл Петров.

    «Автомобилист» смог сократить отставание на 26-й минуте, когда Алексею Макееву удался неотразимый бросок. Голевую передачу ему отдал Стефан Да Коста.

    В середине третьего периода «Ак Барс» вернул разницу в две шайбы. Гол на счету Кирилла Семенова.

    Гости смогли ответить заброшенной шайбой в большинстве Сергея Широкова, завершившего комбинацию с участием Кертиса Волка и Да Косты.

    После этой победы у «Ак Барса» стало 46 очков, он вышел на третье место на «Востоке». «Автомобилист» (42) остался шестым.

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