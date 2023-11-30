«Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 3:2, обзор голов

Форвард хозяев Вадим Шипачев Фото: globallookpress.com
На 11-й минуте счет открыл опытный Вадим Шипачев с передачи Дмитрия Кагарлицкого.
В конце первого периода преимущество хозяев удвоил Станислав Галиев, ему ассистировал Кирилл Петров.
«Автомобилист» смог сократить отставание на 26-й минуте, когда Алексею Макееву удался неотразимый бросок. Голевую передачу ему отдал Стефан Да Коста.
В середине третьего периода «Ак Барс» вернул разницу в две шайбы. Гол на счету Кирилла Семенова.
Гости смогли ответить заброшенной шайбой в большинстве Сергея Широкова, завершившего комбинацию с участием Кертиса Волка и Да Косты.
После этой победы у «Ак Барса» стало 46 очков, он вышел на третье место на «Востоке». «Автомобилист» (42) остался шестым.