Рябыкин: Чуть-чуть проспали начало, но потом втянулись и показали хороший хоккей

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(5:2).

«Хорошая игра, чуть-чуть проспали начало, но потом втянулись и показали хороший хоккей.

Хорошо контролировали шайбу в первом периоде, но мало бросали? Такого задания не было. Я думаю, ребята не втянулись. Мы, наоборот, просили побольше бросать, закрывать вратаря.

Мы сегодня перед игрой не катались, потому что большая разница во времени. Я думаю, из-за этого», — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Барыса».

После победы над «Барысом» «Витязь» занимает 10-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Авангардом» 29-го ноября.