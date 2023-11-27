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    Рябыкин: Чуть-чуть проспали начало, но потом втянулись и показали хороший хоккей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Барыс
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).

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    «Хорошая игра, чуть-чуть проспали начало, но потом втянулись и показали хороший хоккей.

    Хорошо контролировали шайбу в первом периоде, но мало бросали? Такого задания не было. Я думаю, ребята не втянулись. Мы, наоборот, просили побольше бросать, закрывать вратаря.

    Мы сегодня перед игрой не катались, потому что большая разница во времени. Я думаю, из-за этого», — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Барыса».

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    • После победы над «Барысом» «Витязь» занимает 10-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Авангардом» 29-го ноября.

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