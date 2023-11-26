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    Кокорев прокомментировал победу «Сочи» в матче с «Амуром»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Адмирал
    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:2).

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    «Нас — с победой, всех болельщиков наших тоже с победой. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам с праздником. Сегодня еще день рождения у моей супруги, ее тоже поздравляю — с днем рождения!

    По игре: первый период мы играли неплохо, но две грубейшие ошибки привели к голам. Поговорили в раздевалке с парнями, и, в принципе, стали играть поагрессивнее, почетче в обороне, забили.

    В конце тоже считаю, хорошо отыграли, бились до конца. Победили, всех еще раз с победой», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

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    • После победы над «Амуром» «Сочи» занимает 9-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Кокорева сыграют 1-го декабря с «Локомотивом».

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