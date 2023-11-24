Тамбиев: Ребята сделали много хороших, правильных вещей

Главный тренервысказался относительно матча против(3:1).

«Хорошо подготовились к матчу. Ребята сделали много хороших, правильных вещей. Хорошая победа, нам сейчас нужны победы, чтобы была хорошая атмосфера. Сейчас ребята улыбаются в раздевалке — это то, что надо. Вчера мы в тренировочном процессе кое-что добавили, иначе утро перед игрой провели. Детали рассказывать не могу, но подготовка к матчу стала ключом к победе. Ребят хватило на все 60 минут, много движения, борьбы, ребята выигрывали стыки», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Сочи» проиграл 12 из 13 последних матчей в КХЛ.

«Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции — 24 очка. «Сочи» находится на 10-й строчке в Западной конференции — 28 очков.