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    Тамбиев: Ребята сделали много хороших, правильных вещей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сочи
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался относительно матча против «Сочи» (3:1).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Хорошо подготовились к матчу. Ребята сделали много хороших, правильных вещей. Хорошая победа, нам сейчас нужны победы, чтобы была хорошая атмосфера. Сейчас ребята улыбаются в раздевалке — это то, что надо. Вчера мы в тренировочном процессе кое-что добавили, иначе утро перед игрой провели. Детали рассказывать не могу, но подготовка к матчу стала ключом к победе. Ребят хватило на все 60 минут, много движения, борьбы, ребята выигрывали стыки», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    «Сочи» проиграл 12 из 13 последних матчей в КХЛ.

    «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции — 24 очка. «Сочи» находится на 10-й строчке в Западной конференции — 28 очков.

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