Кокорев: Не смогли реализовать свои моменты, которых было много

Главный тренерподвел итог матча против(1:3).

«В принципе, хорошо играли, я считаю. Допустили ошибки, где-то удаление подвело. Не смогли реализовать свои моменты, которых было много. Игра могла повернуться в другую сторону. Может быть, надо более хладнокровно относиться к моментам. Просто закрыть глаза и бросить. Пробуем многое на тренировках, но… Думаю, что прорвёт и будет хорошо», — цитирует Кокорева пресс-служба КХЛ.

«Сочи» проиграл 12 из 13 последних матчей в КХЛ.

«Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции — 24 очка. «Сочи» находится на 10-й строчке в Западной конференции — 28 очков.