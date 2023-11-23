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    Леонтьев: Сейчас каждый заработанный балл очень весомый

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    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Барыса» (3:4 ОТ).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Упорный поединок, боевой матч, в начале игры имели преимущество, хорошие создали моменты голевые. Один из ключевых моментов, в середине матча, мы в большинстве пропустили гол, хотя имели на игрока больше. И развязка тоже интересная была, могли как и проиграть так и выиграть, сражались до конца. Сейчас каждый заработанный балл очень весомый.

    После поражения 0:8 и обидной игры дома, был ли груз ответственности? Это было так давно. Мы, конечно, помним об этом матче, но сейчас идём от матча к матчу и ничего в игре не держим. Было и было. Конечно, выводы сделали. Сейчас у нас другие игроки.

    Сейчас половина регулярки и видно, что не такой большой отрыв от лидеров, лига выровнялась или команды выровнялись? В том сезоне тоже так было и попадание в "восьмёрку" решалась по чистым победам. Думаю, в этом сезоне будет также. Лига выравнивается, интересных ребят всё больше, появляются новые ребята интересные», — приводит слова Леонтьева sports.kz.

    «Барыс» остался на 11-м месте на «Западе» с 27 очками. «Нефтехимик» набрал на семь очков больше и идет на девятой строчке.

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