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    Игнатьев: Очень солидную игру провели, от начала и до конца матча

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    Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев прокомментировал победу своей команды в матче с казанским «Ак Барсом» (1:0).

    Виктор Игнатьев
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    Виктор Игнатьев

    «Хочу поздравить наших немногочисленных, но может уже и многочисленных мытищинских болельщиков. Как говорят у нас в Мытищах: "С детства за 'Куньулунь". А если серьезно, то очень солидную игру провели, от начала и до конца матча. В первом периоде меньшинство нам дало возможность продолжать игру. Три удаления против Шипачева и Радулова — это многовато, но мы выстояли. Дальше всю игру была равная игра, обе команды могли победить, но мы забили в большинстве, а Казань нет.

    Провели солидный третий период, не дав ничего существенного сделать Казани по сути. Отдельно рад за Смита, он держал нас в игре и сыграл на ноль. Очень важная победа для нас, важные очки.

    Мы говорили о первом матче в сентябре, я ребятам об этом напоминал, возвращался к этой игре. В Казани тогда мы тоже неплохо начали, пол-игры нормально держались, счет до середины игры был 1:2, но потом удаления нас тогда сломили. Количество удалений тогда было 2-8... Выиграть в Казани с восьмью удалениями... тяжело. Казань забила три гола в большинстве и на этом все в целом и закончилось. Нужно было сократить количество удалений, первый период не дал нам возможность это сделать, но потом все неплохо в целом было. Если мы каждую игру будем выигрывать 1:0, то это для нас удобно. Гораздо лучше, чем 4:6 проиграть в Ярославле или Омске. Я за 1:0 если в нашу пользу и так каждый вечер.

    У нас есть человек, мой коллега, который отвечает за игру в меньшинстве, много времени разбирали. Увидели, что будет Радулов, а Яшкина не будет. Сильно меняется игра, Яшкин на пятаке — это существенный фактор, но его не оказалось в заявке его. В нашем случае это хорошо. Радулов всегда опасен, детально под меньшинство разбирали его.

    Мы уже перевалили за экватор, 37 игр провели. Выводы сделать не могу, но есть какие-то мысли. Мы начали чемпионат неплохо, потом был провальный месяц октябрь... Он был связан со многими причинами. Это и короткая скамейка, и нехватка игроков. Сейчас все в строю, возможность была у нас. Календарь такой же как у всех сейчас, появились дни между играми, появилась возможность потренироваться, но мы делаем это качественно и отсюда игра пошла. Последние игр 10 в принципе действовали неплохо. Календарь у всех один, про него знали еще в августе», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

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