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    Тардиф высказался о деле Ивана Федотова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал текущую ситуацию с делом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

    Люк Тардиф
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    Люк Тардиф

    «Мы ждём рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что это (дело Федотова) не стоит у нас в приоритете. Есть около 2 млн игроков, зарегистрированных ИИХФ, и мы стараемся заботиться и об остальных 1 млн 999 тыс. 999 хоккеистах», — цитирует Тардифа ТАСС.

    Напомним, в августе Международная федерация хоккея наложила дисквалификацию на Федотова сроком на четыре месяца — до 1 января 2024 года.

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