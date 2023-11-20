Тардиф высказался о деле Ивана Федотова

Президент Международной федерации хоккеяпрокомментировал текущую ситуацию с делом голкипера

«Мы ждём рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что это (дело Федотова) не стоит у нас в приоритете. Есть около 2 млн игроков, зарегистрированных ИИХФ, и мы стараемся заботиться и об остальных 1 млн 999 тыс. 999 хоккеистах», — цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, в августе Международная федерация хоккея наложила дисквалификацию на Федотова сроком на четыре месяца — до 1 января 2024 года.