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    «Лада» разобралась с минским «Динамо»

    «Лада» — «Динамо» Мн: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» дома победила минское «Динамо» со счетом 3:1.

    «Лада»
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    «Лада»

    За хозяев забивали Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин и Остап Сафин, за гостей — Сэм Анас.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Кугрышев — 10, 1:02 — 1:0. Ожгихин — 4 (М. Березин), 22:35 — 2:0. Сафин — 10 (бол., Кугрышев), 33:19 — 3:0. Энас — 10 (Керран), 46:16 — 3:1Вратари: Трушков — Колосов (Фергюсон, 40:00)Штраф: 6 — 10Броски: 21 (4+14+3) — 19 (4+7+8)

    «Лада» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У минчан восьмая позиция «Запада».

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