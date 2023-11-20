«Лада» — «Динамо» Мн: счет матча 3:1, обзор голов

За хозяев забивали Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин и Остап Сафин, за гостей — Сэм Анас.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Кугрышев — 10, 1:02 — 1:0. Ожгихин — 4 (М. Березин), 22:35 — 2:0. Сафин — 10 (бол., Кугрышев), 33:19 — 3:0. Энас — 10 (Керран), 46:16 — 3:1Вратари: Трушков — Колосов (Фергюсон, 40:00)Штраф: 6 — 10Броски: 21 (4+14+3) — 19 (4+7+8)
«Лада» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У минчан восьмая позиция «Запада».