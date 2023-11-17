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    «Нефтехимик» не оставил шансов «Амуру»

    «Нефтехимик» — «Амур»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Амур
    Нижнекамский «Нефтехимик» победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    Уже на третьей минуте нападающий хозяев Владимир Брюквин вывел свою команду вперед.

    Через пять минут преимущество «Нефтехимика» составило уже две шайбы. Отличился Рафаэль Бикмуллин.

    В конце второго периода Николай Сетдиков сделал счет 3:0.

    А на 55-й минуте Наиль Якупов забил четвертый гол своей команды.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» — «Амур» 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Брюквин — 1 (Соколов), 2:14 — 1:0, Бикмуллин — 1 (Скориков, Сериков), 7:09 — 2:0, Сидтиков — 1 (Белозеров, Сериков), 38:56 — 3:0, Якупов — 1 (Митякин), 54:15 — 4:0Вратари: Долганов — КалниньшБроски: 23 (88+8+7) — 38 (9+14+15)Штраф: 8 — 8

    Нижнекамский клуб после этого успеха имеет теперь 31 очко и вышел на девятое место на «Западе», обогнав как раз «Амур», у которого на очко меньше.

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