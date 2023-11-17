Леонтьев: Два очка очень нужные для нас

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:0).

«Соперник сегодня был прямой конкурент за попадание в восьмёрку, готовились очень серьёзно к этому матчу. Тем более у нас небольшая серия была без очков. Здорово сегодня сыграли, очень качественно, реализовали свои моменты, самоотверженно играли у своих ворот, помогали, много блокировали, Филипg тоже подчищал — 38 бросков было нанесено по нашим воротам. Два очка очень нужные для нас. Молодцы, болельщики тоже здорово поддерживали. Скажу так: всё равно были какие-то ошибки, но это неважно, главное два очка. Сейчас это надо пережить, порадоваться и готовиться к следующему матчу.

Почему здорово сработала бригада меньшинства, но ничего не получилось в большинстве? В большинстве понятно, что если больше бросать, то будет больше моментов для взятия ворот. Мы сегодня хотели сыграть более академично, до верного разыграть. Я считаю, что в большинстве нужно всё через броски, больше бросков — больше отскоков, добиваний. Так сыграли, хотя в большинстве в последних матчах неплохо получалось. Будем дорабатывать, у нас время есть», —сказал Леонов на пресс-конференции.

Нижнекамский клуб после этого успеха имеет теперь 31 очко и вышел на девятое место на «Западе», обогнав как раз «Амур», у которого на очко меньше.