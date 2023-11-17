ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Цирк Килиана Мбаппе возвращается! Новый виток трансферной саги суперзвезды ПСЖ?
  • 19:17
    • «Авангард» по буллитам переиграл «Адмирал» и добыл восьмую победу подряд
  • 18:59
    • Беллингем стал обладателем награды Golden Boy
  • 18:40
    • Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP
  • 18:21
    • Медведев проиграл Алькарасу, но вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
  • 23:40
    • Эндрик вошел в число самых молодых дебютантов сборной Бразилии
    Все новости спорта

    Леонтьев: Два очка очень нужные для нас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Амур
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:0).

    Олег Леонтьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Леонтьев

    «Соперник сегодня был прямой конкурент за попадание в восьмёрку, готовились очень серьёзно к этому матчу. Тем более у нас небольшая серия была без очков. Здорово сегодня сыграли, очень качественно, реализовали свои моменты, самоотверженно играли у своих ворот, помогали, много блокировали, Филипg тоже подчищал — 38 бросков было нанесено по нашим воротам. Два очка очень нужные для нас. Молодцы, болельщики тоже здорово поддерживали. Скажу так: всё равно были какие-то ошибки, но это неважно, главное два очка. Сейчас это надо пережить, порадоваться и готовиться к следующему матчу.

    Почему здорово сработала бригада меньшинства, но ничего не получилось в большинстве? В большинстве понятно, что если больше бросать, то будет больше моментов для взятия ворот. Мы сегодня хотели сыграть более академично, до верного разыграть. Я считаю, что в большинстве нужно всё через броски, больше бросков — больше отскоков, добиваний. Так сыграли, хотя в большинстве в последних матчах неплохо получалось. Будем дорабатывать, у нас время есть», —сказал Леонов на пресс-конференции.

    Нижнекамский клуб после этого успеха имеет теперь 31 очко и вышел на девятое место на «Западе», обогнав как раз «Амур», у которого на очко меньше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Хорватии не возникнет проблем в матче с аутсайдером группы
  • Латвия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Синнер уничтожит Медведева в полуфинале Итогового турнира?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обойдет ли Армения Уэльс?
  • Армения — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие