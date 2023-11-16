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    НХЛ. «Эдмонтон» выиграл у «Сиэтла», «Колорадо» разгромил «Анахайм»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября

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    «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»

    «Каролина» — «Филадельфия» 1:3

    Российский вратарь «Кейнз» Петр Кочетков совершил 20 сэйвов из 23 бросков соперника, а его одноклубники Дмитрий Орлов и Андрей Свечников очков не набрали.

    Защитник «Флайерз» Егор Замула также не отметился результативными действиями.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Филадельфия» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
    Голы: Типпетт — 6 (Фрост, Бельпедио), 1:50 — 0:1. Конекны — 10 (Силер, Кутюрье), 19:02 — 0:2. Пелинг — 1 (Уокер, Лотон), 20:29 — 0:3. Ноесен — 4 (Деанджело, Друри), 31:00 — 1:3Вратари: Кочетков (57:50 — 59:45) — ХартШтраф: 2-6Броски: 32 (9+11+12) — 23 (12+7+4)

    «Каролина» — «Филадельфия» 1:3

    «Эдмонтон» — «Сиэтл» 4:3 ОТ

    В составе «Эдмонтона» хет-трик оформил Эвандер Кейн. Он же забил победную шайбу в овертайме. Отметим, что «нефтяники» проигрывали по ходу встречи 1:3.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)
    Голы: Макдэвид — 4 (Драйзайтль, Бушар), 25:21 — 1:0. Маккэн — 7 (Эберле, Олексяк), 27:20 — 1:1. Белльмар — 2 (Картье, Данн), 29:24 — 1:2. Веннберг — 1 (Толванен, Бьоркстранд), 37:21 — 1:3. Кейн — 5 (Бушар, Экхольм), 53:28 — 2:3. Кейн — 6 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 59:14 — 3:3. Кейн — 7 (Хаймэн, Бушар), 62:57 — 4:3Вратари: Скиннер (58:15 — 59:14) — ДаккордШтраф: 12-8Броски: 32 (11+7+11+3) — 36 (13+15+7+1)

    «Эдмонтон» — «Сиэтл» 4:3 ОТ

    «Колорадо» — «Анахайм» 8:2

    В составе победителей дубль оформил российский форвард Валерий Ничушкин. Голкипер Александр Георгиев отразил 15 из 17 бросков и отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Анахайм» — 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)
    Голы: Жирар — 1 (Джонсон, Татар), 6:40 — 1:0. Ничушкин — 4 (Тэйвз, Макар), 12:40 — 2:0. С. Кэррик — 4 (Гудас, Макгинн), 19:27 — 2:1. Олофссон — 2 (О`Коннор, Кивиранта), 34:33 — 3:1. Колтон — 5 (О`Коннор, Вуд), 43:53 — 4:1. Ничушкин — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 45:51 — 5:1. Джонс — 1 (Хенрик, Сильферберг), 49:41 — 5:2. Кивиранта — 1 (Жирар, Георгиев), 53:13 — 6:2. Кольяно — 1 (Кивиранта, Джонсон), 53:34 — 7:2. Тэйвз — 2 (Макар, Маккиннон), 55:18 — 8:2Вратари: Георгиев — ДосталШтраф: 8-10Броски: 38 (17+11+10) — 17 (3+9+5)

    «Колорадо» — «Анахайм» 8:2

    «Ванкувер» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 ОТ

    Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 из 43 бросков, защитник гостей Александр Романов не отличился результативными действиями.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Энгвалль — 1 (бол., Вальстрем, Ахо), 7:30 — 0:1. Нельсон — 6 (бол., Добсон, Барзал), 8:52 — 0:2. Миллер — 10 (бол., Петтерссон, Кузьменко), 24:39 — 1:2. Хорват — 5 (Барзал), 28:33 — 1:3. Босер — 13 (бол., Миллер, Хьюз), 31:03 — 2:3. Гронек — 1 (бол., Хьюз, Босер), 48:30 — 3:3. Хьюз — 6 (Миллер, Босер), 62:36 — 4:3Вратари: Демко — СорокинШтраф: 4-12Броски: 43 (14+14+12+3) — 33 (13+9+11+0)

    «Ванкувер» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 ОТ
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