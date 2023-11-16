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    Немировски: Я просто сам сейчас учу правила

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Металлург Мг
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Хорошая игра, исключая какие-то моменты. Я думаю, команда показала характер. Когда счёт 2:1 был, Андреофф забил, дали восемь минут посмотреть, и сказали, что нет гола. Сняли вратаря, вернули счёт 2:2. И обидное удаление в конце. Удаление перешло в овертайм. Готовимся на выезд.

    Проблема с бросками из слота? Да, у нас хоккей очень быстрый, площадка маленькая. Это окно закрывается очень быстро. Берёшь полсекунды на решение — и окно закрывается. Все команды хорошие блокируют броски. Надо быстрее принимать решение. В НХЛ они сразу приняли и бросили. Мы ещё работаем над этим, но надо побольше доводить броски до воротам.

    Первая пропущенная шайба — ошибка Лукина? Вышел неудачно. Он был уставший сегодня. Там две ошибки было, но его была главная. Если не уверен, лучше от борта бросай, по стеклу выведи шайбу.

    У Климовича третья игра за три дня? Спросил, сказали: свежий.

    Судейство расшатало игроков? Всегда, когда проигрываешь, недоволен какими-то моментами. Может быть, они недовольны были судейством. Я не могу ничего сказать. Я просто сам сейчас учу правила. И знаю, что, если стоишь на скамейке штрафников, нельзя трогать шайбу. А там явно игрок ни одной ногой не вышел на лёд и тронул шайбу. Почему не было удаления — я не знаю.

    Травма Белоусова? Пока непонятно. Доктор сказал, что Белоусов не сможет закончить», — цитирует Немировски «Чемпионат».

    В следующем матче «Сибирь» будет играть на выезде с «Куньлунем», а «Металлург» примет дома «Барыс».

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