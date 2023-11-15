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    В «Сибири» сообщили о продлении контракта с Жуковым

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    Защитник «Сибири» Артем Жуков продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «сибиряков».

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    Стало известно, что Жуков подписал новый контракт с клубом до апреля 2025 года.

    «Защитник родился в Санкт-Петербурге 14 августа 2002 года и начал играть в хоккей в родном городе, а вот профессиональную карьеру начал в Новосибирске.

    Артём переехал в наш город в 18-летнем возрасте в 2020 году. Три сезона хоккеист отыграл за "Сибирских снайперов", в прошлом сезоне он совершил настоящий прорыв в своей игре: в 52 матчах сезона он набрал 48 (11+37) очков.

    В этом году дебютировал в КХЛ, к этому моменту в 26 матчах успел набрать 6 (2+4) очков при среднем игровом времени 13:54», — сказано в сообщении клуба.

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