В «Сибири» сообщили о продлении контракта с Жуковым

Защитникпродлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «сибиряков».

Стало известно, что Жуков подписал новый контракт с клубом до апреля 2025 года.

«Защитник родился в Санкт-Петербурге 14 августа 2002 года и начал играть в хоккей в родном городе, а вот профессиональную карьеру начал в Новосибирске.

Артём переехал в наш город в 18-летнем возрасте в 2020 году. Три сезона хоккеист отыграл за "Сибирских снайперов", в прошлом сезоне он совершил настоящий прорыв в своей игре: в 52 матчах сезона он набрал 48 (11+37) очков.

В этом году дебютировал в КХЛ, к этому моменту в 26 матчах успел набрать 6 (2+4) очков при среднем игровом времени 13:54», — сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Сибири» Антон Красоткин продлил контракт с клубом.