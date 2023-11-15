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    «Сибирь» продлила контракт с голкипером Красоткиным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    «Сибирь» продлила контракт с голкипером Антоном Красоткиным, сообщает пресс‑служба клуба КХЛ.

    «Сибирь» продлила контракт с голкипером Красоткиным
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    «Сибирь» продлила контракт с голкипером Красоткиным

    Новое соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В активе Красоткина за новосибирский клуб 95 матчей, в семи из которых он сыграл на ноль.

    Также «Сибирь» подписала новые контракты с молодыми нападающими Егором Климовичем и Иваном Климовичем до 30 апреля 2025 года.

    «Сибирь» на данный момент идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. В ближайшем матче «Сибирь» 16 ноября примет на своем льду магнитогорский «Металлург».

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