Фетисов назвал президента ИИХФ «слабеньким конъюнктурщиком»

Двукратный олимпийский чемпионраскритиковал президента международной федерации хоккея

«Мне кажется, парень совсем не туда попал, особенно в это непростое время.

Хоккей — самая перспективная и развивающаяся игра, и ей нужен совершенно другой управленец. Думаю, наша федерация недоработала — выбрали не того человека.

Мы видим то, что видим, — совсем слабенький, конъюнктурщик. Короче, ни о чем.

Один раз с ним общался и понял, что в это непростое время это самый худший вариант, какой мог бы быть», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.