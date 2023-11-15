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    Фетисов назвал президента ИИХФ «слабеньким конъюнктурщиком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России КХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал президента международной федерации хоккея Люка Тардифа.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Мне кажется, парень совсем не туда попал, особенно в это непростое время.

    Хоккей — самая перспективная и развивающаяся игра, и ей нужен совершенно другой управленец. Думаю, наша федерация недоработала — выбрали не того человека.

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    • Мы видим то, что видим, — совсем слабенький, конъюнктурщик. Короче, ни о чем.

    Один раз с ним общался и понял, что в это непростое время это самый худший вариант, какой мог бы быть», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

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