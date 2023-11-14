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    Ротенберг: СКА залетели обидные голы, но мы не дрогнули

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в Казани.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Победная серия? Всё за счёт работы, поменяли некоторые детали. В целом, у нас по сезону хорошее движение, команда физически подготовлена хорошо. Да, были травмы, но работа продолжается. Всех секретов не расскажем — ребята сыграли тактически правильно. У нас есть характер, энергия, плюс выполнение игрового задания на 100 процентов гарантирует нам победы. Добавили, когда это было нужно, в спорте это очень важно — прибавить, когда того требует ситуация. Нам залетели обидные голы, но мы не дрогнули», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

    СКА поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Казанцы занимают 5-е место «Востока».

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