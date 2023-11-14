Ротенберг: СКА залетели обидные голы, но мы не дрогнули

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:2) в Казани.

«Победная серия? Всё за счёт работы, поменяли некоторые детали. В целом, у нас по сезону хорошее движение, команда физически подготовлена хорошо. Да, были травмы, но работа продолжается. Всех секретов не расскажем — ребята сыграли тактически правильно. У нас есть характер, энергия, плюс выполнение игрового задания на 100 процентов гарантирует нам победы. Добавили, когда это было нужно, в спорте это очень важно — прибавить, когда того требует ситуация. Нам залетели обидные голы, но мы не дрогнули», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

СКА поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Казанцы занимают 5-е место «Востока».