НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Сиэтл»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:1

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прервал серию из трех матчей без набранных очков. В этой игре канадец отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В его активе 12 (3+9) очков в 12 матчах сезона.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31. Для россиянина это поражение стало четвертым подряд.

Серия поражений «Айлендерс» достигла пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) Голы: Барзал — 3 (Хорват, Пулок), 0:40 — 0:1. Драйзайтль — 6 (Нерс), 14:17 — 1:1. Хаймэн — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 47:35 — 2:1. Макдэвид — 3 (бол., Драйзайтль), 49:33 — 3:1. Кейн — 4 (мен., п.в., Драйзайтль), 57:33 — 4:1Вратари: Скиннер — Сорокин (57:21 — 57:33)Штраф: 6 — 6Броски: 32 (7+6+19) — 33 (11+9+13)

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:1

«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:5

Одну из пяти шайб в ворота «Сиэтла» забросил Валерий Ничушкин. Российский нападающий набрал 8 (2+6) очков в 12 играх текущей «регулярки».

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 бросков и 19 и впервые за восемь шайб пропустил менее трех шайб.

«Сиэтл» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Колорадо» — 1:5 (1:0, 0:2, 0:3) Голы: Танев — 1 (Данн, Веннберг), 6:13 — 1:0. Рантанен — 10 (Маккиннон, Тэйвз), 32:05 — 1:1. Колтон — 4 (бол., Татар, Тэйвз), 34:12 — 1:2. Макар — 4 (Татар, Джонс), 44:14 — 1:3. Друэн — 1 (Маккиннон, Рантанен), 49:09 — 1:4. Ничушкин — 3 (бол., Макар, Маккиннон), 56:43 — 1:5Вратари: Даккорд — ГеоргиевШтраф: 29 — 13Броски: 19 (9+9+1) — 31 (6+13+12)