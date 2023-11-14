Ларионов: Нам не хватило характера, по мастерству пока рано говорить

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:4).

«Новосибирские ребята показали характер, выиграли матч. Нам не хватило характера, по мастерству пока рано говорить. Но характера, который проявляется в таких матчах, сегодня было мало.

Не хватило свежести? Можно и так сказать, но я этого делать не буду. Это профессия, это работа игроков. Много матчей на выезде, но всегда можно найти оправдания. Оно всегда есть рядом, но это не хороший посыл в команду молодым людям, которые делают себе карьеру, получают хорошие деньги за эту профессию. Не совсем правильно на это ссылаться. Хотя, если мы хотим быть средней командой, можно и сослаться. Но мы не хотим быть там, где были в этой игре.

Проиграли во втором периоде? У нас такая же игра была в Хабаровске. То же самое. Практически доминировали, но не смогли реализовать, что созидали. Игра складывается из трёх периодов, из 60 минут. Надо играть всё время, которое тебе отводится. "Сибирь" хотела больше, они больше заслужили победу. Всё закономерно.

Как Силаев перенёс поездку на Дальний Восток? Это непросто. Вчера он и Свищёв были у меня в номере. Это непростой сезон для них. Тем более, попадая в такую длительную поездку, с такими часовыми поясами. Это часть твоего роста. Мы понимаем, что будут ошибки. Мы понимаем, что через это нужно пройти. Я вчера сказал: любые вопросы, переживания — не надо в себе копаться. Мы уже отыграли предыдущий матч, надо готовиться к следующему. Если есть сомнения в чём-то, то я готов помочь, потому что это поддержка, которая необходима для этих ребят. Сложная поездка, что говорить.

Обращаются ли ко мне со звонками по поводу драфта Силаева и Артамонова? Безусловно, звонки идут, не буду скрывать. Это приятно. Говорит о том, что у нас есть талантливые ребята, которые растут, становятся лучше. В этом возрасте ты не можешь пройти сезон ровно. Я сказал, что будет понятно, когда эти ребята буду готовы к большим свершениям. Это только первые шаги. Предстоит много работы. Предстоят ещё более серьёзные матчи и плей-офф. Развитие и рост этих игроков впечатляет. Приятно видеть, что эти ребята являются ведущими игроками команды. Мы понимаем, что спрашивать много с Артамонова и Силаева в этом возрасте тяжело, потому что психологически это непросто ноша. Какие-то ошибки будут, они бывают у всех. Но их желание быть на уровне Овечкина и Кучерова радует.

Будут ли Артамонов и Силаев эффективны в более строгих системах? Если превратиться в игрока, который играет очень просто, с боязнью ошибиться, тогда мы потеряем этих игроков. Когда идёт разговор с зарубежными скаутами, менеджерами, я им так и говорю: дайте время, а если хотите, чтобы игрок вбрасывал шайбу в зону, то вам не стоит его брать. Если хотите, чтобы игрок когда-то заиграл в хорошей команде, то должны быть рядом правильные партнёры. Мы не будем переучивать их. Естественно, игра в обороне, внимание в обороне придёт. Мы не можем накрывать их крышкой и говорить: делай только так, никак иначе. Тогда мы придём в никуда», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

«Сибирь» прервала серию из двух поражений и набрала 31 очко (8-е место турнирной таблицы Восточной конференции).

«Торпедо» (38) проиграло второй матч кряду и находится на 4-й строчке «Запада».