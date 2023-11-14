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    Вратарь «Нефтехимика» Долганов: Никакие клубы КХЛ на меня никогда не выходили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов заявил, что не получал предложений из КХЛ.

    Филипп Долганов
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    Филипп Долганов

    «Предложения из КХЛ? Нет, вообще не было. Никогда никакие клубы КХЛ на меня не выходили, не интересовались мною.

    Не потерял ли веру в себя? Бывали разные непростые ситуации в карьере. Года четыре назад было очень тяжело. Но все равно верил, что все будет хорошо, просто надо поработать.

    Был сезон, когда очень мало сыграл. Возможно, по спортивному принципу. Не хочется углубляться в ситуацию. Я был помоложе, психологически было непросто.

    Как выбрался из ситуации? В клубе сменился тренер, новый специалист дал мне шанс, с другим вратарем стали играть по очереди. Преодолеть этот непростой период помогли близкие и работа со спортивным психологом», — цитирует Долганова Sport24.

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    • В нынешнем сезоне голкипер провел 21 матч за «Нефтехимик», отразил 92.1% бросков при коэффициенте надежности 2.39.

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