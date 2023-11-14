Вратарь «Нефтехимика» Долганов: Никакие клубы КХЛ на меня никогда не выходили

Голкиперзаявил, что не получал предложений из КХЛ.

«Предложения из КХЛ? Нет, вообще не было. Никогда никакие клубы КХЛ на меня не выходили, не интересовались мною.

Не потерял ли веру в себя? Бывали разные непростые ситуации в карьере. Года четыре назад было очень тяжело. Но все равно верил, что все будет хорошо, просто надо поработать.

Был сезон, когда очень мало сыграл. Возможно, по спортивному принципу. Не хочется углубляться в ситуацию. Я был помоложе, психологически было непросто.

Как выбрался из ситуации? В клубе сменился тренер, новый специалист дал мне шанс, с другим вратарем стали играть по очереди. Преодолеть этот непростой период помогли близкие и работа со спортивным психологом», — цитирует Долганова Sport24.

В нынешнем сезоне голкипер провел 21 матч за «Нефтехимик», отразил 92.1% бросков при коэффициенте надежности 2.39.