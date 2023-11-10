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    Леонтьев: Сами себе привезли голы

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    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог домашнего матча со «Спартаком» (1:4).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Не реализовали свои моменты в начале матча, были голевые ситуации, когда надо было забивать. Сложно играть в меньшинстве против таких команд, которые здорово реализовывают большинство. Мы сегодня дважды в первом периоде удалились. Надо играть дисциплинированно и строго. Не сказал бы, что нас переиграл соперник. Сами себе привезли голы. Хотя настрой был. Знали, что непросто сегодня будет. Тем более свежа та игра в Москве с этим же соперником. Забивает больше всех в лиге, конечно, готовились. Надо забивать голы.

    Александр Дергачёв часто брал игру на себя? Два момента было таких, он хорошо паузу держал, и ничего там особенного не было. Нормально всё», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

    После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в таблице Запада с 42 очками в активе. «Нефтехимик» — на 8-й позиции Востока (29 баллов).

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