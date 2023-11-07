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    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»«Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Онлайн
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    Федоров: Маловато у нас огня и эмоций, чтобы сыграть на победу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвёл итог крупного поражения от «Трактора» (0:4).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «В очередной раз соперника с победой. "Трактор" играл хорошо и использовал все наши оплошности. Не скажу, что у нас фундаментальные проблемы в плане каких-то наших тактических или технических действий всей команды, но счёт на табло. Как бы странно это ни звучало, но у меня нет больших претензий к ребятам. Я точно знаю — характер и наше мастерство никуда не делись. Но пока проходим такой период времени, где маловато у нас огня и эмоций, чтобы сыграть на победу.

    Что надо сделать, чтобы начать побеждать? Это не быстрый процесс, потому что с такими играми уходит уверенность. Но что к этому можно добавить: у нас одни мысли, одни цели, но воплощение их на льду пока не получается. Постараемся решить этот вопрос в ближайшие сутки и выйти единой боевой единицей с очень хорошим соперником, который выиграл пять или шесть матчей подряд.

    В чём комплексно вижу причину такого результата? Однозначно не ответишь на такой вопрос. Те ошибки, которые привели к голам в наши ворота, они не фундаментальные. Удалились, споткнулись, неправильно развернулись, не нашли отскок и так далее и тому подобное. Фундаментально все были на своих местах, но шайба в обоих случаях зашла в наши ворота, и мы стали проигрывать 0:2. Наверное, можно сказать, что не идёт, а валится всё из рук. Как бы банально это ни звучало, но всё в наших руках, чтобы исправить эту ситуацию.

    Отсутствие Григоренко? Думаю, что Миша скоро к нам присоединится. Небольшое недомогание. Когда основные игроки не играют, в какой-то степени это повлияло», — цитирует Федорова «Чемпионат».

    После этой победы «Трактор» вышел на шестую позицию на «Востоке» с 34 очками. ЦСКА (30) занимает аналогичное место, но на «Западе».

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