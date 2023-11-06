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    Квартальнов: Здорово, что молодые мальчишки перевернули игру и дали нам шанс после 0:2

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Минск
    Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «Авангарда» (3:4 Б).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Здорово, что молодые мальчишки перевернули игру и дали нам шанс после 0:2. Тяжёлая была игра, хотя мы и ожидали такую — небыструю, неконтактную. И мы опасались этой игры. Перевернули, да, но, к сожалению, большинство не сработало. Да, гол забили, но мы его вымучили, так скажу. И старая проблема: смена после забитого гола, говорили об этом, но пропустили. В этом кроется причина поражения по буллитам, которого мы не заслужили.

    Как сделать, чтобы большинство стало работать? Мы работаем, оно не работает. Сказать в чём разница? Ладно, не буду.

    "Авангард" две забил? Так это их конёк, они на этом матчи выигрывают. Меня никто никогда в жизни не переубедит. Мы имеем тех игроков, которые как могут, так и играют. Вы видели, кто у "Авангарда" играет в большинстве?» — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    «Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции. «Динамо» Минск находится на седьмом месте Западной конференции.

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