Квартальнов: Здорово, что молодые мальчишки перевернули игру и дали нам шанс после 0:2

Главный тренерподвел итог матча против(3:4 Б).

«Здорово, что молодые мальчишки перевернули игру и дали нам шанс после 0:2. Тяжёлая была игра, хотя мы и ожидали такую — небыструю, неконтактную. И мы опасались этой игры. Перевернули, да, но, к сожалению, большинство не сработало. Да, гол забили, но мы его вымучили, так скажу. И старая проблема: смена после забитого гола, говорили об этом, но пропустили. В этом кроется причина поражения по буллитам, которого мы не заслужили.

Как сделать, чтобы большинство стало работать? Мы работаем, оно не работает. Сказать в чём разница? Ладно, не буду.

"Авангард" две забил? Так это их конёк, они на этом матчи выигрывают. Меня никто никогда в жизни не переубедит. Мы имеем тех игроков, которые как могут, так и играют. Вы видели, кто у "Авангарда" играет в большинстве?» — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

«Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции. «Динамо» Минск находится на седьмом месте Западной конференции.