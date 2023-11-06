Козырев: Мы сами осложнили себе жизнь удалениями, но парни молодцы, вытянули эту игру

Главный тренервысказался о матче против(4:3 Б).

«Сложная для нас сегодня была игра. Мы сами осложнили себе жизнь удалениями, но парни молодцы, вытянули эту игру. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые оказывают нам замечательную поддержку в этой выездной серии.

Пропустили три с пятака? Не скажу, что у нас появились проблемы на пятаке. В команде "Куньлунь" есть много игроков, которые используют вот эти моменты, шансы.

Использовать в овертайме трёх форвардов? Почему бы и нет. Возможно, попробуем.

Игра "Алмаза" в МХЛ? Тренер, работающий в "Алмазе", проводит огромную работу. И там команда старается играть именно в ту модель игры, которую используем мы. Ведётся работа с тем прицелом, чтобы молодые игроки безболезненно вливались в нашу команду, понимали требования. Они знают что такое атакующий, комбинационный хоккей», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

После 26 матчей «Северсталь» (30 очков) идет шестой в Западной конференции. «Куньлунь» (21) находится на предпоследнем месте после 30 встреч.