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    Козырев: Мы сами осложнили себе жизнь удалениями, но парни молодцы, вытянули эту игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против «Куньлуня» (4:3 Б).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Сложная для нас сегодня была игра. Мы сами осложнили себе жизнь удалениями, но парни молодцы, вытянули эту игру. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые оказывают нам замечательную поддержку в этой выездной серии.

    Пропустили три с пятака? Не скажу, что у нас появились проблемы на пятаке. В команде "Куньлунь" есть много игроков, которые используют вот эти моменты, шансы.

    Использовать в овертайме трёх форвардов? Почему бы и нет. Возможно, попробуем.

    Игра "Алмаза" в МХЛ? Тренер, работающий в "Алмазе", проводит огромную работу. И там команда старается играть именно в ту модель игры, которую используем мы. Ведётся работа с тем прицелом, чтобы молодые игроки безболезненно вливались в нашу команду, понимали требования. Они знают что такое атакующий, комбинационный хоккей», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

    После 26 матчей «Северсталь» (30 очков) идет шестой в Западной конференции. «Куньлунь» (21) находится на предпоследнем месте после 30 встреч.

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