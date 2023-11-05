«Куньлунь» — «Северсталь»: счет матча 1:3, обзор голов

Череповецкаяпобедилав матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1. Для нее эта победа стала четвертой кряду.

Уже на четвертой минуте Руслан Абросимов с передач Кристиана Яроша и Адама Лишки открыл счет.

Спустя 11 минут Никита Седов довел преимущество своей команды до двух шайб. Ему ассистировали Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.

В середине второго периода Брэндон Макмиллан сократил преимущество в счете до одной шайбы.

Но уйти от поражения «Куньлунь» так и не смог более. Более того на последней минуте пропустил еще шайбу в пустые ворота от Александра Скоренова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» РС (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Голы: Абросимов — 1 (Ярош, Лишка), 3:23 — 0:1. Седов — 1 (Пилипенко, Аймурзин), 15:07 — 0:2. Макмиллан — 1 (Пулккинен, Спроул), 34:19 — 1:2. Скоренов — 1 (п.в., Лишка), 59:48 — 1:3Вратари: Джурасик (58:16 — 59:48) — ШостакБроски: 29 (5+9+15) — 25 (12+10+3)Штраф: 11 — 11

У «Северстали» стало 28 очков, она идет на шестом месте на «Западе». «Куньлунь» с 20 баллами на четыре строчки ниже.