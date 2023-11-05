ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсТравма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титула
  • 19:10
    • Джокович выиграл турнир в Париже, в финале переиграв Димитрова
  • 18:31
    • «Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд
  • 18:28
    • ЦСКА одержал волевую победу в ярком матче против «Пари НН»
  • 16:32
    • «Краснодар» победил «Крылья Советов» и лидирует в РПЛ
  • 19:03
    • «Ноттингем» уверенно победил «Астон Виллу»
    Все новости спорта

    «Северсталь» одержала четвертую победу подряд

    «Куньлунь» — «Северсталь»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    Череповецкая «Северсталь» победила «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1. Для нее эта победа стала четвертой кряду.

    Автор первой шайбы Руслан Абросимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор первой шайбы Руслан Абросимов

    Уже на четвертой минуте Руслан Абросимов с передач Кристиана Яроша и Адама Лишки открыл счет.

    Спустя 11 минут Никита Седов довел преимущество своей команды до двух шайб. Ему ассистировали Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.

    В середине второго периода Брэндон Макмиллан сократил преимущество в счете до одной шайбы.

    Но уйти от поражения «Куньлунь» так и не смог более. Более того на последней минуте пропустил еще шайбу в пустые ворота от Александра Скоренова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» РС (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Абросимов — 1 (Ярош, Лишка), 3:23 — 0:1. Седов — 1 (Пилипенко, Аймурзин), 15:07 — 0:2. Макмиллан — 1 (Пулккинен, Спроул), 34:19 — 1:2. Скоренов — 1 (п.в., Лишка), 59:48 — 1:3Вратари: Джурасик (58:16 — 59:48) — ШостакБроски: 29 (5+9+15) — 25 (12+10+3)Штраф: 11 — 11

    У «Северстали» стало 28 очков, она идет на шестом месте на «Западе». «Куньлунь» с 20 баллами на четыре строчки ниже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» вновь не оставит шансов сопернику
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Боке Хуниорс» ничего не светит?!
  • «Бока Хуниорс» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие