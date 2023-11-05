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    Козырев: В третьем периоде вернулись, концовку здорово провели, сыграли на результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Мы встречались с командой, которая здорово играет на контратаках. Нашей задачей было не допустить этого, ибо у соперника много хоккеистов, которые обладают хорошим мастерством и здорово реализуют свои шансы. В первом периоде мы здорово играли, контролировали ход матча, во втором получилось так, что сыграли в несвойственной нам манере. В третьем вернулись, концовку здорово провели, сыграли на результат.

    Ярош здорово вписался, играл с листа. Он добавит нам солидности, силы, мощи, будет играть в большинстве. Нам как раз не хватало такого игрока, который обладает сильным и точным броском. Перед следующим матчем дадим отдохнуть ребятам, у нас есть игроки, которые восстановились, — Егор Степанов будет играть, запустим свежих хоккеистов.

    Три нападающих в формате "четыре на четыре"? Эту схему я постоянно использовал, когда работал в "СКА-Неве". Она сработала, мы забили гол», — цитирует Козырева сайт КХЛ.

    У «Северстали» стало 28 очков, она идет на шестом месте на «Западе». «Куньлунь» с 20 баллами на четыре строчки ниже.

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