Ротенберг дисквалифицирован на один матч за публичную критику судей

Главный тренер СКАдисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее Ротенберг был возмущен работой арбитров в матче против «Авангарда» (3:5).

«По окончании матча СКА — "Авангард" главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», — говорится в заявлении КХЛ.