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    Ротенберг дисквалифицирован на один матч за публичную критику судей

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ.

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    Ранее Ротенберг был возмущен работой арбитров в матче против «Авангарда» (3:5).

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    • «По окончании матча СКА — "Авангард" главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», — говорится в заявлении КХЛ.

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