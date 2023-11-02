«Локомотив» — «Динамо» Минск: счет матча 1:2, обзор голов

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
На гол Георгия Иванова гости ответили точными бросками Янни Калдиса и Сэма Энаса.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Калдис — 6, 44:35 — 0:1. Иванов — 7 (Лихачев, Береглазов), 51:06 — 1:1. Энас — 6 (буллит), 60:56 — 1:2Вратари: Исаев — ФергюсонШтраф: 0 — 2Броски: 34 (13+9+11+1) — 23 (5+11+6+1)
В следующей встрече «Локомотив» сыграет дома с московским «Динамо». Минчане отправятся в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 4 ноября.