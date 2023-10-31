Жамнов: Мы просили парней, чтобы они сыграли все 60 минут на полную, независимо от результата

Главный тренервысказался о матче против(6:1).

«После выезда попросили ребят немножко отвлечься от хоккея. Побыть с семьями, восстановиться. Два дня неплохо потренировались. В начале игры было видно, что немного потеряли ритм и плотность, но потом всё вернулось. Мы поблагодарили ребят за то, что они отнеслись с пониманием к игре. Мы просили их, чтобы они сыграли все 60 минут на полную, независимо от результата. Экономить силы было нельзя — когда расслабляешься, могут быть микротравмы и прочие неприятности. А к матчу против ЦСКА мы и так будем готовиться и настраиваться. Мы понимаем, что это дерби, настрой будет соответствующий», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку на «Востоке».