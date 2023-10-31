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    Козырев: Ключевым моментом стала игра спецбригад и, безусловно, игра нашего вратаря

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Северсталь
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал матч против минского «Динамо» (2:1).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Исключительно важный матч для нашей команды, и победа очень важна. Мы находимся близко к сопернику и ведём борьбу за плей-офф, важные очки заработали. Ключевым моментом стала игра спецбригад и, безусловно, игра нашего вратаря. Феноменальный матч Константин Шостак провёл, победа — его заслуга. Заслуга всей команды, конечно, все играли на результат, но он внёс огромный вклад. Предполагали, что Костя проведёт замечательный матч. Конечно, мы внесли коррективы в третьем периоде. Немножко силёнок у нас не хватило, ребята подсели. Мы сыграли просто, исключительно на результат. Это сработало. Везёт тому, кто везёт. У нас впереди сложная серия и эта победа, конечно, даст нам импульс», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ.

    «Динамо» располагается на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает 9-ю строчку.

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