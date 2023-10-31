ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема с момента дебюта в «Реале»
  • 19:40
    • «Балтика» — «Ахмат»: стартовые составы команд
  • 18:41
    • «Зенит» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России
  • 16:40
    • Официально: Винисиус продлил контракт с «Реалом»
    Все новости спорта

    «Автомобилист» всухую обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

    «Автомобилист» — «Куньлунь»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Куньлунь Ред Стар
    «Автомобилист» одержал победу над «Куньлунем» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Автомобилист»

    В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Степан Хрипунов в меньшинстве, Алексей Макеев в большинстве и Андрей Обидин в пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Автомобилист» — «Куньлунь» 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
    Голы: Хрипунов — 4 (мен. Трямкин, Романцев), 21:43 — 1:0. Макеев — 8 (бол. Мэйсек, Осипов), 30:59 — 2:0. Обидин — 4 (ПВ. Макеев), 59:18 — 3:0Вратари: Галкин — ДжурасикБроски: 46 (16+18+12) — 20 (6+7+7)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада (19).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зрители увидят много голов
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В Санкт-Петербурге «Ак Барс» сумеет остановить свою серию поражений
  • СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Рублев дожмет Нисиоку только в третьем сете?
  • Нисиока — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нисиока — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие