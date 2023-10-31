«Автомобилист» — «Куньлунь»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу над(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Степан Хрипунов в меньшинстве, Алексей Макеев в большинстве и Андрей Обидин в пустые ворота.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Автомобилист» — «Куньлунь» 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Голы: Хрипунов — 4 (мен. Трямкин, Романцев), 21:43 — 1:0. Макеев — 8 (бол. Мэйсек, Осипов), 30:59 — 2:0. Обидин — 4 (ПВ. Макеев), 59:18 — 3:0Вратари: Галкин — ДжурасикБроски: 46 (16+18+12) — 20 (6+7+7)Штраф: 6 — 8

После этого матча «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада (19).