«Авангард» — «Торпедо»: счет матча 3:2, обзор голов

«Авангард» на своем льду победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

У омского клуба шайбы забросили Рид Буше, Райан Спунер и Дамир Шарипзянов. У нижегородцев голы забили Кирилл Воронин и Михаил Орлов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Воронин — 4 (Линч), 5:36 — 0:1. Буше — 13 (бол., Шарипзянов, Пьянов), 13:51 — 1:1. Спунер — 7 (Ткачев), 26:44 — 2:1. Орлов — 3 (Виноградов, Шавин), 45:09 — 2:2. Шарипзянов — 1 (бол., Ткачев, Буше), 54:18 — 3:2Вратари: Мишуров — Гуска (58:06)Штраф: 10 — 12Броски: 26 (11+8+7) — 31 (11+7+13)

«Авангард» набрал 29 очков и идет на шестой строчке в таблице Восточной конференции. У «Торпедо» — 32 очка и третье место на «Западе».

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«Авангард» 2 ноября встретится на выезде со СКА. «Торпедо» в тот же день отправится в гости к «Куньлуню».