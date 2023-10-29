2-й таймМанчестер Юнайтед — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Эриксен«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 20:13
    • «Райо Вальекано» избежало поражение в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 19:54
    • Оже-Альяссим одолел Хуркача и выиграл турнир в Базеле
  • 19:38
    • «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» поделили очки
  • 19:31
    • Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене
  • 18:59
    • «Ливерпуль» разбил «Ноттингем Форест»
    Все новости спорта

    Заварухин: Возьмем лучшее с этой игры, сделаем работу над ошибками

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Северсталь
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4).

    Николай Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заварухин

    «Северсталь с победой! Мы плохо начали. Соперник был быстрее нас. Воспользовался своими моментами. Забил свои голы. Мы имели моменты: выходы "два в один", "три в два". Надо ответственно относиться к таким моментам, реализовывать их, вкладывать душу. Нужно больше работать на команду — это самое главное. У нас уже через день игра, будем готовиться к ней. Возьмем лучшее с этой игры, сделаем работу над ошибками. Настроим ребят на домашнюю серию.

    Как улучшить результативность, это является проблемой для команды? В этом году — да. Забиваем мало. Не скрою. Стараемся работать над этим на тренировках. Где-то не идёт. Поэтому нужны, так сказать, черновые, грязные голы. Голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперёд. Таких голов нам не хватает», — цитирует Заварухина пресс-служба «Северстали».

    «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции. «Автомобилист» после 25 матчей идет четвертым на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли команды определить победителя?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Поднимется ли «Марсель» в зону еврокубков?
  • «Марсель» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Матрасники» не будут медлить!
  • «Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вавринка — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие