Заварухин: Возьмем лучшее с этой игры, сделаем работу над ошибками

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:4).

«Северсталь с победой! Мы плохо начали. Соперник был быстрее нас. Воспользовался своими моментами. Забил свои голы. Мы имели моменты: выходы "два в один", "три в два". Надо ответственно относиться к таким моментам, реализовывать их, вкладывать душу. Нужно больше работать на команду — это самое главное. У нас уже через день игра, будем готовиться к ней. Возьмем лучшее с этой игры, сделаем работу над ошибками. Настроим ребят на домашнюю серию.

Как улучшить результативность, это является проблемой для команды? В этом году — да. Забиваем мало. Не скрою. Стараемся работать над этим на тренировках. Где-то не идёт. Поэтому нужны, так сказать, черновые, грязные голы. Голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперёд. Таких голов нам не хватает», — цитирует Заварухина пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции. «Автомобилист» после 25 матчей идет четвертым на «Востоке».