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    Билялетдинов: Не хватило нам хладнокровия

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «В принципе мы играли сегодня неплохо и создавали очень много моментов. Не хватило нам хладнокровия. А в целом-то в одной зоне играли. Допустили в начале ошибки, пропустили две ненужные шайбы. Но даже в такой ситуации команда работала, мы создавали массу моментов, повторюсь. Надо отдать должное вратарю соперника, он здорово сыграл. Сегодня не хватило хладнокровия.

    С чем связано отсутствие Александра Радулова в составе сегодня? У него маленькая травма.

    "Нефтехимик" смог чем-то удивить сегодня? Соперник обычно так и играет — самоотверженно.

    По ходу игры перетасовали звенья, поменяли местами Семёна Терехова и Илью Сафонова? Это было запланировано.

    В первом периоде команда проиграла сопернику в движении? Я не соглашусь с этим, в движении мы совершенно не проиграли. Нам, может быть, не хватило той активности, которая была во втором и третьем периодах. Но это не связано с движением — соперник оборонялся, хорошо играл в средней зоне. Поэтому были определённые сложности.

    Без Вадима Шипачёва "Ак Барс" проиграл два матча подряд, сегодня не было и Радулова, настолько большая зависимость результатов от лидеров? Конечно, эти игроки имеют значимость в команде, они лидеры, играют в большинстве, очень много забивают. В этот раз не получилось, да. Но, кроме них, есть команда и ребята, которые обязаны забивать. Вот с этой задачей мы не справились сегодня.

    Почему именно Кирилл Семёнов вышел на реализацию буллита в концовке? Он неплохо их реализует, один из лидеров в команде по ним», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 3-й позиции (32 балла).

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