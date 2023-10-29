«Барыс» — «Торпедо»: счет матча 1:2, обзор голов

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов Фото: globallookpress.com
В конце первого периода счет открыл нападающий гостей Владислав Фирстов.
На 27-й минуте удвоил преимущество молодой форвард «Торпедо» Егор Виноградов, а голевую передачу ему отдал Фирстов.
«Барыс» смог сократить отставание в счете в начале третьего периода усилиями Батырлана Муратова, но большее сил не хватило.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Фирстов — 1 (Орлов, Марин), 15:34 — 0:1. Виноградов — 1 (Фирстов), 26:40 — 0:2. Муратов — 1 (Савицкий), 43:49 — 1:2Вратари: Шутов — ГускаБроски: 23 (2+6+15) — 29 (7+15+7)Штраф: 6 — 2
«Барыс» идет 11-м на «Востоке» с 21 очков. Минское «Динамо» (32) располагается на третьем месте на «Западе».