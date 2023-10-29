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    «Торпедо» победило аутсайдера с минимальным счетом

    «Барыс» — «Торпедо»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Торпедо
    «Барыс» на своем льду потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» со счетом 1:2 в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ.

    Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов
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    Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов

    В конце первого периода счет открыл нападающий гостей Владислав Фирстов.

    На 27-й минуте удвоил преимущество молодой форвард «Торпедо» Егор Виноградов, а голевую передачу ему отдал Фирстов.

    «Барыс» смог сократить отставание в счете в начале третьего периода усилиями Батырлана Муратова, но большее сил не хватило.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Фирстов — 1 (Орлов, Марин), 15:34 — 0:1. Виноградов — 1 (Фирстов), 26:40 — 0:2. Муратов — 1 (Савицкий), 43:49 — 1:2Вратари: Шутов — ГускаБроски: 23 (2+6+15) — 29 (7+15+7)Штраф: 6 — 2

    «Барыс» идет 11-м на «Востоке» с 21 очков. Минское «Динамо» (32) располагается на третьем месте на «Западе».

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