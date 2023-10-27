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    Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ

    «Барыс» — «Динамо» Минск: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Барыс
    Минское «Динамо» одержала гостевую победу над «Барысом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе минского «Динамо» шайбу забросил Александр Волков, а за минуту 35 секунд «Барыс» сумел сравнять счет благодаря голу Адиля Бекетаева.

    Минское «Динамо» и «Барыс» довели дело до овертайма, где сильнее оказались гости. Победный гол на счету Вадима Мороза.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Барыс» — «Динамо» Минск 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).
    Голы: Волков — 3 (Коробов, Хэмилтон), 53:21 — 0:1. Бекетаев — 2 (Рахманов, Омирбеков), 58:25 — 1:1. Мороз — 5 (Хэмилтон), 63:12 — 1:2Вратари: Паскуале — КолосовБроски: 25 (9+6+9+1) — 46 (16+15+13+2)Штраф: 10 — 4

    После этого матча «Динамо» Минск занимает 8-е место в таблице Запада (23 очка). «Барыс» — на 11-й позиции Востока (21).

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